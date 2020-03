Due passi ai Giardini Pittaluga. Barosini: "E' una gattara, ma doveva essere sola"

ALESSANDRIA - AGGIORNAMENTO ORE 17 - L'assessore al Welfare animale, Giovanni Barosini, interviene sul caso dei Giardini Pittaluga: "Trattasi di una gattara, regolarmente registrata (dal 2008) ed evidentemente regolarmente autorizzata ad accudire, come fa con grande cura da anni, gli animali che si trovano all’interno del sito. Ecco il motivo per cui ‘possiede’ le chiavi. Dal video si evidenzia che, inopportunamente, non sia entrata da sola e, pertanto, ha/hanno assunto un comportamento non conforme alle rigide prescrizioni e norme attuali. La gattara, immediatamente da noi contattata, è stata ‘duramente’ redarguita. Valuteranno i nostri vigili, per competenza, se provvedere a una formale sanzione".

La testimonianza video di una nostra lettrice evidenzia la possibilità di fare due passi ai Giardini Pittaluga di Alessandria, che come gli altri parchi ha ovviamente l'accesso vietato in questo periodo di emergenza coronavirus. Ma basta avere le chiavi...