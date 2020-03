Rivarone, Fratelli d'Italia dalle casse dei "Ciliegi"

Ieri alle 21.30 è stato diffuso dalle finestre del Salone dei Ciliegi di Rivarone l'Inno di Mameli. Un modo con il quale il piccolo borgo ha provato, anche in questo periodo difficile, a fare comunità.

Non tutti hanno potuto sentirlo per la limitata potenza dell'impianto, ma, come spiegano i rivaronesi, «piutos che nient, mai piutos. W l'Italia, w Rivarone, #stateacasa».

Conoscendo l'originalità che caratterizza il paese, non si escludono altre "trovate" per i giorni a venire.