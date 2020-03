"Per i professionisti stop almeno fino al 3 aprile"

ROMA - E' una raccomandazione, ma molto dettegliata, ed è indirizzata a tutte le discipline sportive.

Arriva dalla Federazione Medico Sportiva Italiana che, con una nota diffusa oggi, interviene nel dibattito sulla possibilità, per le società professionistiche di ogni sport di prevedere allenamenti collettivi. "Alla luce dell'attuale situazione di emergenza sanitaria si ritiene di raccomandare per i club professionistici l'interruzione degli allenamenti collettivi almeno fino al 3 aprile".

I medici dello sport danno il loro parere per tutti i soggetti coinvolti. "Per le società dilettantistiche interruzione fino a nuove indicazioni, per il settore giovanile e scolastico stop fino al 30 giugno".