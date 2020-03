Appello ai commercianti di Valenza: "chiudete i negozi"

VALENZA - L’Associazione di commercianti valenzani “L’Oro dal Po al Monferrato” presieduta da Franco Stanchi, alla luce dell’aggravarsi della crisi epidemiologica dovuta al coronavirus e alle conseguenti pesantissime sull’economia, in una nota diffusa oggi alla pagina Valenza e-commercio, punto di riferimento degli esercenti valenzani, ha invitato i propri associati e non, per senso civico e il rispetto della salute dei cittadini, alla chiusura dei negozi da domani a data da destinarsi.

«Siamo di fronte ad una situazione del tutto nuova ed inattesa che speriamo possa risolversi in un mese. Riteniamo che questa urgenza possa essere superata con l’aiuto di tutti e per questo motivo chiediamo ai proprietari immobiliari, eccezionalmente e solo per questa volta, di scontare una mensilità di affitto a tutti i negozi che decideranno, responsabilmente, di rimanere chiusi nei prossimi giorni. Una misura che, chiediamo, sarebbe affiancata da un intervento straordinario dell’Amministrazione comunale che per l’equivalente di una mensilità sconterebbe Imu e Tasi alle proprietà che si rendessero disponibili, questi potranno segnalare al Comune le unità immobiliari interessate dal beneficio.

Chiediamo inoltre, al Comune di Valenza, che nel conguaglio della Tassa Rifiuti Tari venga tolta la mensilità ai negozi che decideranno la chiusura, quindi uno sconto di 1/12.

L’Associazione commercianti “L’Oro dal Po al Monferrato” tramite la pagina dedicata Valenza e-commercio elencherà tutti i negozi che aderiranno alla chiusura straordinaria. Ci attendiamo che proprietari e Amministrazione comunale accolgano favorevolmente queste proposte in assenza delle quali la sopravvivenza di moltissime imprese sarebbe messa a repentaglio già nel giro di poche settimane».