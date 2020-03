Coronavirus: Cirio, "misure più restrittive per il Piemonte". Dimessi i medici di Tortona

TORINO

ORE 14.15 - Sono 207 le persone risultate positive al test sul coronavirus Covid 19 in Piemonte. I pazienti ricoverati in ospedali sono 148, di cui 38 in terapia intensiva. Altre 54 persone sono in isolamento domiciliare. Cinque i decessi. Finora sono 1.046 i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte, 713 dei quali risultati negativi.

ORE 14 - Il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha scritto una lettera al premier Giuseppe Conte: "Serve decidere con urgenza misure più restrittive per contenere i contagi in Piemonte".

TORTONA

ORE 13.45 - Il Comune di Tortona annuncia che è stato attivato, oltre all’Ufficio di relazioni con il pubblico, anche il numero telefonico 0131 865504 attivo 24 ore su 24 a cui potranno rivolgersi i famigliari dei degenti ricoverati presso l’ospedale di Tortona affetti da Covid 19.

Per quanto riguarda il punto informazioni in piazza Cavallotti, aperto 24 ore su 24 con accesso limitato a cinque persone per volta, sarà possibile ricevere informazioni ed essere messi in contatto diretto con i medici che hanno in cura i pazienti, previa identificazione tramite documento d’identità e con il consenso del ricoverato.

Rimane sostanzialmente invariato il numero dei degenti attualmente ricoverati in ospedale: durante la notte è stato trasportato un paziente da Carmagnola (To), positivo al coronavirus.

Una buona notizia è che sono stati dimessi i medici che ormai da diversi giorni erano stati trattenuti in via cautelativa in ospedale: sono stati effettuati i tamponi e tutti i sanitari risultati negativi sono ritornati a casa. Riprenderanno servizio nei prossimi giorni. Un solo operatore è stato trovato positivo.

NOVI LIGURE

ORE 12.20 - Sarà in funzione da lunedì mattina il servizio gratuito di consegna della spesa a Novi Ligure. L'iniziativa è stata varata dal Comune, dal gruppo di Protezione civile, dal Consorzio dei servizi sociali Csp e dalla Croce Rossa.

TORINO

ORE 11.40 - L'Unità di crisi della Regione comunica che sono 175 le persone risultate positive al test sul coronavirus Covid 19 in Piemonte.

I pazienti ricoverati negli ospedali sono 118, di cui 36 in terapia intensiva: 7 ad Asti, 6 a Vercelli, 6 a Tortona, 4 al Giovanni Bosco, 4 al San Luigi, 3 alle Molinette, 1 al Alessandria, 1 al Maria Vittoria, 1 a Biella, 1 al Martini, 1 a Cuneo, 1 al Mauriziano. Altre 52 persone sono in isolamento domiciliare. Cinque i decessi.

Finora sono 918 i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte, 644 dei quali risultati negativi.



CASALE MONFERRATO

ORE 11 - Nei negozi e nei locali della città l'elenco delle disposizioni previste per contrastare l'emergenza coronavirus

ORE 10.40 - Rinviata la partita del campionato di basket di A2 tra Novipiù Casale e Rieti: accolta la richiesta di spostamento avanzata dalla formazione ospite "a causa delle preoccupazioni legate all'emergenza coronavirus".

ALESSANDRIA

ORE 9.10 - Ecco come l'Università di Alessandria si è organizzata con la didattica online

NOVI LIGURE

ORE 8.30 - Concluse le operazioni di sanificazione, riaperto l'ospedale di Novi Ligure

ALESSANDRIA

