Valenza: isolamento domiciliare per alcuni positivi al Coronavirus

VALENZA - Sull'evolversi della situazione dell'allerta coronavirus, il sindaco di Valenza Gianluca Barbero ha diffuso una nota per i suoi concittadini. Alcuni sono risultati positivi: «Cari Valenzani, l'evolversi della situazione relativa al picco atteso in questi giorni, sta portando all'isolamento domiciliare di alcuni nostri concittadini risultati positivi al CoVid-19. La circostanza risulta legata al monitoraggio della sala da ballo Cometa Dance Hall di Sale.

Non vi è nulla di particolarmente preoccupante dal momento che il decorso può essere monitorato in casa dal personale medico. Infatti in questi casi non viene ravvisata dall'unità di crisi la necessità di un ricovero in strutture ospedaliere. Siamo in attesa di eventuali nuove disposizioni da parte della Regione, la situazione è sotto controllo, confidiamo nella collaborazione da parte di tutti, invitando a seguire le indicazioni e le pratiche igieniche utili alla salvaguardia della salute. Continuiamo a comportarci da comunità matura quale siamo. Un abbraccio».