Coronavirus: chiuso l'ospedale di Tortona. Tutti gli aggiornamenti

ORE 10.25 - Le foto in diretta dall'ospedale di Tortona, chiuso da questa mattina per l'emergenza coronavirus.

SILVANO D'ORBA

A dare la conferma è stato nel tardo pomeriggio di ieri il sindaco del paese. E' residente a Silvano d'Orba il caso risultato positivo al coronavirus ricoverato all'ospedale di Novi Ligure. "Il paziente - spiega il primo cittadino, Giuseppe Coco - è stato preso in carico dai servizi sanitari la scorsa settimana, dopo che sin da martedì, accusando i primi malesseri, era rimasto bloccato al proprio domicilio. Ha trovato poi ricovero in seguito all'ospedale di Novi Ligure, all’aggravarsi dei sintomi respiratori; sempre secondo le stesse fonti attendibili, non risulta abbia avuto accesso all'ambulatorio medico e sia invece ricorso alle cure di altro personale medico". I famigliari sono risultati tutti negativi all’esame del tampone e comunque ora sottoposti a quarantena.

ORE 9.55 - Il punto sull'emergenza coronavirus in provincia di Alessandria. Dopo l'appello della Protezione civile regionale di ieri sera, la situazione si è evoluta nei Comuni di Tortona e Novi Ligure. Sono 63 i casi di positività al virus in Piemonte, stando all'ultimo bollettino dell'Unità di crisi piemontese, e 6 in provincia di Alessandria.

TORTONA

Nella notte tra martedì e mercoledì l'Unità di crisi regionale ha disposto tramite ordinanza la chiusura dell'ospedale di Tortona perché compromesso. Al momento, il sindaco Federico Chiodi e il responsabile dell'Unità di crisi, Mario Robiolo, stanno effettuando un sopralluogo all'interno della struttura. E' stato lo stesso primo cittadino a spiegare ai cittadini e ai dipendenti che si stavano recando al lavoro, con un megafono, le nuove disposizioni.

NOVI LIGURE

Nella tarda serata di ieri, martedì, si è sparsa la voce della chiusura del Pronto soccorso dell'ospedale 'San Giacomo' di Novi Ligure: in realtà, verso mezzanotte, è arrivata la conferma dell'operatività del reparto. Alcuni pazienti potenzialmente contagiati sarebbero stati trasportati al nosocomio di Asti.

IL CONTAGIO

Sono 6, al momento, i casi di positività al Covid 19 confermati nell'Alessandrino dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. 63, invece, in totale quelli in Piemonte: 40 in provincia di Asti, 6 in provincia di Torino, 4 nel Verbano Cusio Ossola, 3 in provincia di Novara, 2 nel Vercellese e 6 nell’Alessandrino. Sono inoltre ricoverati in strutture del territorio un paziente proveniente dalla provincia di Cremona e uno dalla provincia di Piacenza, mentre sono attesi sei pazienti da Finale Ligure.

Sedici persone sono tuttora ricoverate in ospedale: 6 ad Asti, 4 a Novara e 3 all’Amedeo di Savoia di Torino, 2 ad Alessandria, 1 a Vercelli. Altri 5 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 42 le persone in isolamento fiduciario domiciliare, la maggior parte componenti della comitiva reduce dal soggiorno di Alassio. Finora sono 479 i tamponi eseguiti in Piemonte, 391 dei quali risultati negativi.

Sono numerose e crescenti le segnalazioni e le valutazioni scientifiche che vengono fatte su potenziali pazienti sia in provincia che in regione. Di questi diversi casi, però, non si ha la conferma della doppia positività per ogni tampone e dunque sono da ritenersi ancora formalmente non contagiati.

NUMERO D'EMERGENZA

Resta operativo il numero verde regionale 800 192020 per informazioni e segnalazioni di casi sospetti.