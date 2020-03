Per i lavoratori mense “ammortizzatori sociali”?

LAVORO - “La Regione Piemonte chiederà al Governo e all’Istituto Superiore di Sanità la proroga della sospensione dell’attività didattica anche per la nostra regione, fino alla giornata di sabato 7 marzo. Inoltre è prevista per venerdì 6 marzo un nuovo incontro per fare il punto della situazione per la settimana successiva. In attesa della relativa ordinanza ministeriale, come UilTucs Uil congiuntamente alla Filcams Cgil abbiamo chiesto alle aziende operanti nel settore mense scolastiche, al Comune di Alessandria e al Comune di Valenza un incontro urgente per definire le misure di sostegno al reddito per le lavoratrici e i lavoratori impegnati negli appalti mense”. Questa la richiesta delle due organizzazioni sindacali visto lo stop dei lavoratori delle aziende che operano nella refezione scolastica.

“Restiamo quindi a disposizione per l’eventuale attivazione degli ammortizzatori sociali già in essere in attesa delle misure che il Governo metterà in campo a seguito dell’emergenza coronavirus”.