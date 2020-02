Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano a Tortona

TORTONA - Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, le 'boutique a cielo aperto' con il meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria, cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e la qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore, saranno domenica 1° marzo in piazza Salvador Allende, dalle 8 alle 19, anche in caso di maltempo.

I famosi ambulanti toscani tornano nell’Alessandrino per riportare le atmosfere del Mercato del Forte. Il Consorzio (depositario del marchio unico, originale e registrato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”), nato per primo nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi presenti nello storico e famoso mercato di Forte dei Marmi, con lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali, è stato da allora oggetto di diversi tentativi di imitazione ed è impegnato nelle competenti sedi legali in difesa della sua originalità ed unicità di marchio e format.

Sui banchi di vendita è possibile trovare il meglio della tradizione toscana e italiana dell'artigianato di qualità: abbigliamento, pelletteria, cachemire, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, arte fiorentina.

"Il nostro è un invito - spiega il presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli - a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l'immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente".