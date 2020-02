Attività nelle palestre? Sì, ma senza docce e spogliatoi

ALESSANDRIA - Palestre aperte o chiuse? A chiarire i dubbi di interpretazione, da parte delle autorità sanitarie locali, alimentati dalla formulazione dell'ordinanza urgente numero 1 firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione, interviene l'Unità di Crisi con una puntualizzazione.

La sospensione vale per manifestazioni, iniziative ed eventi che prevedano l'afflusso di pubblico. Non sono, invece ricomprese "le attività che attengono all'ordinario svolgimentodella pratica di corsi sportivi e amatoriali, quali allenamenti sportivi". Dunque là dove non ci sono gare, ma semplici corsi e lezioni,le palestre restano aperte e proseguono con il loro programma, ma con una condizione, "vietato l'utilizzo di spogliatoi e docce, non quello dei servizi igienici".

Non sono sospese neppure le attività nei centri linguistici privati, nei centri musicali in cui non è previsto il pubblico e nelle scuole guida.