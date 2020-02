Entroterra di Varigotti con il Cai di Valenza

VALENZA - Domenica 23 febbraio escursione con il Cai di Valenza a Varigotti - Finalpia. Ritrovo: ore 6.45 al PalaGuerci - Giardini Aldo Moro. Partenza: ore 7. (Partenze anche da Casale - Casello alle 6.30 e da Alessandria - Borsalino 7.15)

L’entroterra di Finale Ligure è caratterizzato da una serie di altipiani calcarei coperti da una rigogliosissima macchia mediterranea e spesso difesi ai lati da pareti rocciose verticali dove si sviluppano centinaia di itinerari di arrampicata. La Rocca di Corno è una delle strutture rocciose più belle: una pala perfetta che emerge al culmine di un ripido pendio dalla macchia fitta ed intricata. È molto frequentata dagli arrampicatori specie nel pieno dell’inverno, perché le sue pareti sono al riparo dal vento di tramontana e la roccia chiara riflette il calore del sole. Oltrepassato il villaggio di Verzi, in fondo alla Valle di Pia, si ritrova il percorso della Via Romana che si addentra nella sovrastante Val Ponci. Per evitare i dirupi di capo Noli, la via Giulia Augusta (13 – 12 a.C.), che collegava Piacenza al sud della Francia, si sviluppava in un percorso interno con spettacolari opere ingegneristiche. Dal valico di Magnone, la strada scendeva verso Finale e nel tratto della Val Ponci si possono ancora oggi ammirare cinque grandi ponti di perfetta costruzione che assicuravano l’attraversamento del torrente. Particolarmente notevole il primo che si incontra partendo da Verzi, detto “Ponte delle Fate”, perché prossimo all’omonima grotta, praticamente intatto. Ben conservati anche il terzo e il quarto, detti rispettivamente “delle Voze o Mulo” e “dell’Acqua”. Del secondo, “Ponte Sordo”, si conserva solo la rampa d’accesso, mentre del quinto “Ponte di Magnone” rimane solo una parte dell’arco.

Informazioni e prenotazioni: Cai Sezione di Valenza “Davide e Luigi Guerci” Giardini Aldo Moro Tel. 0131 945633; Cell. 340 9882624 - 338 5315376; martedì – giovedì - venerdì – 21 / 23. Iscrizione entro le ore 22.30 del giovedì precedente cai@valenza.it