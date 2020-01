Giovedì a Valenza il Consiglio Comunale

VALENZA - Giovedì 30 gennaio alle ore 20 è in programma la prima seduta del 2020 del Consiglio Comunale di Valenza. All'ordine del giorno del parlamentino presieduto da Salvatore di Carmelo ci sono quattro punti.

L'Area di sviluppo territoriale "Monferrato casalese e terre di Po". Approvazione dello schema di convenzione per la costituzione dell'area e del programma per l'accesso ai fondi comunitari, ai fondi istituzionali pubblici e ai fondi privati. La costituzione di Ats con l'ente di gestione delle aree protette del Po vercellese - alessandrino per la gestione associata degli ecosistemi forestali di proprietà comunale: approvazione schema di convenzione. L'approvazione della bozza di regolamento di funzionamento della conferenza e della rappresentanza dei sindaci dell'azienda sanitaria locale e l'interrogazione presentata dal gruppo consiliare "Lega Salvini" a oggetto: controllo del vicinato a Valenza.