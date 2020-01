Mercoledì "Ritratto della giovane in fiamme" a Valenza

VALENZA - Mercoledì 29 gennaio alle 21 al Cineteatro Sociale di Valenza è in programma il film:“Ritratto della giovane in fiamme”. La pellicola francese, diretta da Céline Sciamma e ambientata nel 1770, ha vinto il Prix du scenario al Festival di Cannes 2019.

Marianne (Noemie Merlant), pittrice di talento, viene ingaggiata per ritrarre Héloïse (Adele Haenel), una giovane donna che ha da poco lasciato il convento per sposare l’uomo a lei destinato. Héloise tenta di resistere al suo destino, rifiutando di posare. Su indicazione della madre, Marianne dovrà dipingerla di nascosto, fingendo di essere la sua dama di compagnia. Le due donne iniziano a frequentarsi e tra loro scatta un amore travolgente e inaspettato. Un rapporto segnato da incomprensioni e segreti, una passione che sopraffà, una relazione omosessuale tra due donne, un gioco di sguardi, una fiamma inizialmente debole e languida che scalda lentamente le passioni delle sue protagoniste in un mondo freddo, chiuso, raggelato, ventoso, ostile, che non ostacola queste anime fiammeggianti.

“Ritratto della giovane in fiamme” è un film intenso, profondo, poetico, elegante, sensuale e attualissimo pur se ambientato nel passato. Céline Sciamma al suo quarto lungometraggio continua la sua ricerca sull'identità sessuale, in un film tutto di donne. Sguardi, voci, silenzi e desideri di donne. Tra le interpreti anche l’italiana Valeria Golino nel ruolo della contessa.

Prezzo del biglietto: 6 euro. Possibilità di acquistare una speciale “cinecard” che da diritto a 5 ingressi al costo di 20 euro.