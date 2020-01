Bartali e Anne Frank per il Giorno della Memoria di Valenza

VALENZA - Per il Giorno della Memoria lunedì a Valenza alle 17.30 al Centro Comunale di Cultura (ingresso libero) è in programma un’iniziativa curata dalle classi della scuola secondaria di primo grado Pascoli: “370 Km, il bene si fa, ma non si dice” in ricordo dell’impresa eroica di Gino Bartali “Giusto tra le Nazioni”, grande campione di ciclismo che contribuì con il suo coraggio a salvare dalla deportazione centinaia di cittadini italiani di origine ebraica. La rappresentazione parte dal libro “La bicicletta di Bartali” di Simone Dini Gandini, rivisitato da Gabriele Stillitano e dal preside Maurizio Primo Carandini. Lo spettacolo è arricchito dalle musiche dell’Orchestra della Pascoli.

Un’ulteriore iniziativa - riservata alle scuole del territorio su prenotazione - è organizzata dal Comune in ricordo di Anne Frank al Centro Comunale di Cultura. “Sai come è morta Anne Frank” prevede la proiezione dei filmati dei campi di concentramento nazisti nei giorni della liberazione. Le visite guidate possono essere organizzate dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30.