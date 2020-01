Ambra Pregnolato è stata trovata morta con ferite alla testa, le indagini

VALENZA - Sono ore importanti, queste, per gli investigatori che dovranno capire cos'è successo nell'appartamento al settimo piano del palazzo in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, al numero 5, dove è stata trovata morta Ambra Pregnolato, 41 anni. La donna era riversa a terra, in sala, con vistose ferite al capo. Indossava slip e maglia. Cosa e chi abbia provocato quelle lesioni mortali è oggetto dell'indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, della Compagnia di Alessandria e dei colleghi di Valenza.

L'allarme è scattato oggi, nel primo pomeriggio, verso le 13,20.

E' stato il marito (Fabio Tedde) a trovarla, al rientro dal lavoro, poi, sotto choc, ha chiamato i vicini e il 118. Quando i medici sono arrivati non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Pochi minuti dopo l'arrivo dei militari, con loro anche il comandante provinciale, colonnello Michele Lorusso, il colonnello Giuseppe Di Fonzo e il maggiore Claudio Sanzò.

Ambra Pregnolato presentava ferite alla testa riconducibili a cause violente. Qualcuno, in sostanza, potrebbe averla percossa con un corpo contundente, o afferrata e scaraventata a terra.

L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Alessio Rinaldi. Una prima ricognizione cadaverica è stata effettuata dal medico legale. Il corpo della 41enne è stato portato via verso le 18.30, ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Tutti i reparti dei Carabinieri sono impegnati nelle indagini: in queste ore sono stati sentiti il marito della vittima, i famigliari e gli amici, persone che potrebbero fornire elementi utili a ricostruire accaduto e movente. Gli investigatori hanno posto sotto sequestro un'auto che è stata portata via con un carro attrezzi.

"Non posso crederci - racconta scossa un'amica - Mi ha aiutata molto quando ho perso mio marito, mi ha ospitato a casa sua, avevo bisogno di superare quel momento. Ora ho io il suo cane, si chiama Bruce". "Come Bruce Lee", interviene un amico. Davanti all'abitazione si fermano molti valenzani, chiedono informazioni e poi se ne vanno.

La Scientifica è rimasta a lungo nell'appartamento, quegli indizi raccolti minuziosamente saranno determinanti per la risoluzione del caso.

Ambra Pregnolato aveva una bambina di 12 anni, faceva la maestra d'asilo al Camurati di Valenza, ed era un'attivista del Movimento Cinque Stelle.