Donna trovata morta in casa, ha ferite alla testa

VALENZA - ORE 18.45 - I carabinieri sono ancora sul posto: è stata prelevata un'auto con il carroattrezzi e pochi minuti fa è stato portato via il cadavere della 41enne. I militari sono al lavoro per chiarire cosa è accaduto all'interno dell'appartamento. La donna, una maestra d'asilo, è stata rinvenuta con delle ferite alla testa. I carabinieri dovranno chiarire la natura di queste lesioni che potrebbero essere state inferte con un corpo contundente o il risultato di un violento trauma. Sono ore importanti, queste, per gli inquirenti che dovranno raccogliere il maggior numero di elementi per definire la dinamica dei fatti.

ORE 17.30 - L'allarme è scattato alle 13.20. La 41enne Ambra Pregnolato è stata trovata a terra dal marito rientrando dal lavoro. Presenta ferite alla testa riconducibili a cause violente, da attribuire quindi a responsabilità di terzi.

In questo momento i Carabinieri stanno sentendo il marito e altre persone per fotografare la situazione e capire che cosa è successo nell'appartamento dove la coppia viveva.

Una donna di 41 anni, Ambra Pregnolato, è stata trovata priva di vita all'interno del suo appartamento in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 5, a Valenza.

Sul posto (foto Cecilia Ammazzalorso) stanno lavorando i Carabinieri di Valenza e del Nucleo operativo di Alessandria alla presenza del comandante provinciale colonnello Michele Lorusso, del comandante del Nucleo Investigativo colonnello Giuseppe Di Fonzo, del comandante della Compagnia carabinieri Claudio Sanzò e del sostituto procuratore Alessio Rinaldi.

Sembra che la morte sia da attribuire a un atto violento: la donna presenterebbe infatti ferite alla testa. Sarebbe stato il marito, rientrando a casa, a trovarla esanime. Sotto choc, avrebbe così avvertito dei vicini e subito dopo il 118, che una volta arrivato sul posto ha constatato il decesso della 41enne.

Immediata la telefonata ai Carabinieri. Al momento non è possibile fornire altre informazioni, le indagini sono in corso.

Seguono aggiornamenti.