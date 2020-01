'Fragile Bellezza' tornerà in primavera

Si concluderà sabato la prima fase della manifestazione 'Fragile bellezza, l'oro e la preziosa materia dell'arte' a cura di Lia Lenti e Domenico Maria Papa. L'iniziativa espositiva, voluta dal Comune di Valenza e sostenuta da Regione Piemonte e dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Alessandria, ha avuto un notevole riscontro di pubblico che ha visitato la mostra nelle sue diverse sedi tra Valenza e Casale Monferrato.

In primavera la manifestazione 'Fragile bellezza' proseguirà con mostre e incontri a Valenza e a Torino. L'indagine espositiva si sposterà questa volta sull'arte contemporanea e sulla ricerca del gioiello sperimentale con la partecipazione di nomi illustri nel panorama dell'arte e dell'oreficeria attuale.

Proseguirà, invece, ancora fino a sabato 1 febbraio la mostra 'Bello e divertente disegni e oggetti di Saverio Cavalli' presso lo spazio espositivo de L'Altrogirasole a Valenza.

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della donna, a Palazzo Valentino verrà riallestita la mostra 'Ritratto di Signora' con gioiello che proporrà nella cornice del Centro Comunale di Cultura i ritratti fotografici che Walter Zollino ha realizzato ad alcune delle ospiti della Residenza Valenza Anziani e dell’Uspidalì di Valenza. Alla campagna fotografica hanno aderito alcune aziende orafe valenzane che hanno per l'occasione prestato alcuni preziosi gioielli indossati dalle speciali modelle per un giorno.