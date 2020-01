Social for Business al For.Al di Valenza

VALENZA - Buona partecipazione di professionisti ed aziende oggi al For.Al di Valenza per il workshop gratuito ‘Social for Business’. All'evento, prima dell'inizio dell'incontro, dedicato alle strategie di comunicazione sui social network per le attività produttive e commerciali, i saluti del segretario provinciale di Confartigianato Piero Gulminetti, della direttrice Veronica Porro e del presidente Enrica Bosio.