La famosa invasione degli orsi in Sicilia al Sociale

VALENZA - Sabato 25 gennaio al CineTeatro Sociale di Valenza doppia proiezione del film per la famiglia “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”. Il film di animazione (due proiezioni, alle ore 15.30 e alle 17.30), disegnato da Lorenzo Mattotti, uno degli illustratori e fumettisti italiani più noti al mondo, racconta la storia di Leonzio, il grande Re degli orsi, che nel tentativo di ritrovare il figlio da tempo perduto e di sopravvivere ai rigori di un terribile inverno, decide di condurre il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, dove vivono gli uomini. Grazie al suo esercito e all'aiuto di un mago, riuscirà a sconfiggere il malvagio Granduca e a trovare finalmente il figlio Tonio. Ben presto, però, Re Leonzio si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.

Si tratta dell'adattamento cinematografico, realizzato in animazione tradizionale, dell'omonimo e celebre romanzo per ragazzi di Dino Buzzati, che lo scrittore pubblicò nel 1945. Di assoluto livello è anche il cast dei doppiatori, tra i quali spiccano Toni Servillo, Antonio Albanese, Corrado Guzzanti e il grande Andrea Camilleri, che ha prestato la sua voce inconfondibile al personaggio del Vecchio Orso.

Biglietto di ingresso 5 euro (a partire dal quarto componente della stessa famiglia 3 euro). Merenda offerta prima della proiezione. Info&Contatti: Teatro Sociale Valenza, corso Garibaldi 58, 15048 Valenza (AL) - biglietteria@valenzateatro.it – tel. 0131 920154 - 324 0838829