Falsi incaricati di Amv nel Valenzano

VALENZA - In questi giorni, mentre Amv ha deciso di potenziare il depuratore dei pozzi di Pecetto, alcuni “sciacalli”, stanno provando ad approfittare della crisi idrica per truffare gli abitanti del Valenzano. Sono diverse le segnalazioni di privati cittadini che sono stati contattati da falsi incaricati di Amv che, con la scusa di una verifica al contatore e l’effettuazione di un campionamento, hanno cercato di entrare nelle abitazioni. Amv fuga ogni dubbio: si tratta di truffatori: non è mai stato autorizzato questo tipo di operazione. Questi individui non sono dipendenti di Amv e non la rappresentano in alcun modo.

Si tratta di truffatori: non è mai stato autorizzato questo tipo di operazione. I cittadini sono invitati a prestare la massima attenzione e a contattare, in caso di dubbi, le forze dell’ordine e gli uffici di Amv (0131 921900) per avere tutte le informazioni sul personale operante sul territorio.