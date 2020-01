Cena con delitto mercoledì a Valenza

VALENZA - La programmazione del CineTeatro Sociale di Valenza prosegue, mercoledì 15 gennaio alle 21 con il film diretto da Rian Johnson “Knives Out – Cena con delitto”.

Si tratta di un crime in stile Agatha Christie ambientato negli Stati Uniti, nel quale l'investigatore Benoit Blanc (Daniel Craig) deve scoprire chi ha assassinato il romanziere 85enne Harlan Thrombey (Christopher Plummer), rinvenuto senza vita nella sua abitazione in circostanze oscure, dopo una festa per il suo compleanno. Il brillante detective è sicuro che l'uomo sia stato ucciso e inizia a indagare su chi possa essere l'omicida: sia i familiari che il personale di servizio avrebbero avuto un movente per sbarazzarsi di Mr Thrombey, quindi tutti sono sospettati. La lettura del testamento fa emergere i conflitti familiari, nonché l'avidità e la brama dei parenti dello scrittore. Quella della vittima è un famiglia in cui l'ostilità, provocata per lo più da un conflitto tra generazioni e mentalità opposte, la fa da padrone; una costruzione in bilico, nella quale è venuto a mancare il pilastro principale, Harlan stesso. Quando l'investigatore interroga Marta (Ana de Armas), la fascinosa infermiera sudamericana dell'anziano, le fondamenta di quest'edificio cedono definitivamente. I segreti che avvolgono la famiglia iniziano a essere svelati, portando a galla un sostrato di bugie che permetteranno a Blanc di scoprire la verità dietro la morte del romanziere.

Una spassosa e intelligente satira dell'America contemporanea, un quadro tagliente sulle abitudini sociali e familiari del XXI secolo, con un Daniel Craig, perno della vicenda, nelle vesti di un Poirot americano con la fisicità di 007. Il regista rivisita il classico giallo in sintonia con i nostri tempi.

Prezzo del biglietto: 6 euro. Possibilità di acquistare una speciale “cinecard” che da diritto a 5 ingressi al costo di 20 euro.