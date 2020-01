Cinquina Acqui, ma le capoliste non mollano

ACQUI TERME - Tutto persino troppo facile, per i ragazzi di Arturo Merlo, che al 45' sono già avanti 4-0 con doppiette di Rignanese e Massaro con un Carrara 90 volenteroso ma troppo inconsistente per arginare gli attacchi dei padroni di casa. Nella ripresa arriva così il 5-0 di Ivaldi su punizione di Rondinelli che però non cambia i distacchi in classifica dalla vetta perché cadono in casa, sia pure di misura, anche l'Asca trafitta da un gol di Salerno nella ripresa e l'Arquatese illusa da un gol di Motto ma rimontata da una doppietta del solito Bosco ad inizio ripresa.

Punto importante quello conquistato dall'OvadeseSilvanese sul campo del Trofarello: due volte avanti con Rosset e Minardi gli ovadesi vengono raggiunti prima da Petiti e poi da Aadoui che firma il 2-2 finale. Cade la Valenzana Mado sul campo della Santostefanese: basta un gol di Gomez alla mezz'ora della ripresa perché i cuneesi prendano la posta piena. Nel posticipo buon punto della Gaviese che mantiene la porta inviolata a Chieri con il San Giacomo e chiude la gara d'andata con diciassette punti e fuori dalla zona playout: l'anno del centenario si apre nel migliore dei modi.

ACQUI – CARRARA90 5-0

ARQUATESE – PRO VILLAFRANCA 1-2

ASCA – LUCENTO 0-1

SG CHIERI – GAVIESE 0-0

TROFARELLO – OVADESE SILVANESE 2-2

SANTOSTEFANESE – VALENZANA MADO 1-0

ACQUI: Bodrito, Cerrone, Costa, Gilardi, Rondinelli, Morabito, Massaro, Genocchio, Rignanese, Ivaldi, Bollino. A disp. Rovera, Capizzi, Manno, Mulargia, De Bernardi, Campazzo, Zunino, Innocenti, Biorcio. All. Merlo

ARQUATESE: G. Torre, T. Firpo, Bianchi, Perfumo, Giordano, Tavella, Scolafurru, Motto, S. Torre, S. Repetto, Monticone. A disp. U. Acerbo, Trapasso, Vera, Daga, G. Acerbo, Zoppellaro, Guido, U. Repetto, L. Firpo. All. Vennarucci

ASCA: Berengan, Ottria, Mirone, Goretta, Cirio, Borromeo, Monaco, Ravera, Y. El Amraoui, Rota, E. El Amraoui. A disp. Figini, Ulderici, Fiorini, Cairo, Robotti, Giannicola, Ghè, Esposito, Rossi. All. Usai

GAVIESE: Alocci, Mazzon, Tosonotti, Taverna, Chiarlo, Pellegrino, La Neve, Kolaj, Bosic, Di Gennaro, Lombardi. A disp. Petrucci, Carrea, Amello, Costa Pisani, Zerouali, Catale, Ba, Myrta, Maroni. All. Guaraldo

OVADESE SILVANESE: R. Cipollina, Bernardi, Martinetti, Lovisolo, Donà, Roncati, Anania, Porrata, Minardi, Rosset, Cimino. A disp. Gallo, Cartosio, Pastorino, Coscia, Oddone, A. Cipollina, Sala, Cazzulo, Apolito, Pastorino. All. Pastorino

VALENZANA MADO: Specchia, F. Bennardo, Casalone, Lenti, Onomoni, Lorusso, Fassina, Gigante, Boscaro, Meda, Balzano. A disp. Gjyli, Battista, Negri, Savino, Loja, D. Conti, D. Bennardo, Tagnesi, Mazzucco. All. Nobili