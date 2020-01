Arquatese ed Asca contro le capoliste

ALESSANDRIA - Gli occhi del girone sono puntati sui campi di Alessandria - al "Cattaneo" - e Arquata Scrivia dove Asca ed Arquatese affronteranno, domani alle 14.30, le due regine del campionato, rispettivamente Lucento e Pro Villafranca, nell'ultima giornata del girone di andata. Spettatore interessato più di tutti l'Acqui, che contro il Carrara90, in casa, potrebbe finalmente schierare Innocenti, assente dal maggio scorso, e deve assolutamente incamerare i tre punti per continuare a sperare in una rimonta che avrebbe del clamoroso.

La pausa natalizia avrà sicuramente affinato l'intesa di coppia fra Boscaro e Balzano, le due punte di diamante di una Valenzana Mado che, però, a Santo Stefano Belbo con i locali non deve sottovalutare l'incontro. Gara difficile anche per l'Ovadese Silvanese che ha bisogno di punti ma deve andarli a prendere nella tana di un Trofarello molto incostante da inizio anno e per questo difficilmente prevedibile, mentre la Gaviese che, per ora, galleggia in un tranquillo centroclassifica, andrà a far visita al San Giacomo Chieri per chiudere nel migliore dei modi il girone, in una gara in posticipo alle 15 così come quella di Santo Stefano Belbo.