Con un "Gratta", vinti 500.000 euro

SOLERO - Un Gratta e vinci della serie "Battaglia navale" (costo: 5 euro) ha fruttato 500.000 euro a un fortunato giocatore. La notizia è arrivata a Micol Demartini, titolare della tabaccheria di Solero, in via Asilo 1.

Ieri la telefonata dai Monopoli, annunciante la clamorosa vincita. E oggi la notizia si è diffusa in paese. Dove, probabilmente, qualcuno da qualche ora sta già festeggiando. Già, perché la tabaccheria non è in luogo considerabile "di passaggio", quindi è presumibile che il vincitore sia qualcuno del luogo.

"Non sappiamo chi sia, ma siamo ben lieti che la fortuna sia passata dalle nostre parti" dice Lorenzo Camarchio, compagno di Micol Demartini, in tabaccheria con la dipendente Sara Montin.

Si dice spesso che i soldi non fanno la felicità ma, con 500.000 euro in più sul conto corrente, le prospettive cambiano di sicuro.