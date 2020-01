In viaggio con il Piccolo Principe al Sociale

VALENZA - Sabato 11 gennaio alle 16.30 al Cineteatro Sociale di Valenza appuntamento per i più piccoli e per le famiglie con "In viaggio con il Piccolo Principe", una storia semplice ma intensa, uno spettacolo ricco di situazioni poetiche, filosofiche ma anche ironiche e divertenti che accompagnano il pubblico dei ragazzi in un viaggio dentro e fuori il mondo reale per diventare una ricerca del Piccolo Principe che tutti noi siamo.



Ingresso 5 euro (a partire dal 4° componente della stessa famiglia: 3 euro). Merenda offerta prima dello spettacolo