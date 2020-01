A Pecetto continua l'emergenza acqua potabile

PECETTO - Con il sindaco Andrea Bortoloni prospettive e ipotesi sulla risoluzione del problema dei nitrati fuori soglia presenti nell'acqua del rubinetto degli abitanti del paese. Dal 20 dicembre l'acqua non è potabile, in Comune continua ogni giorno la distribuzione alla popolazione. Il primo cittadino si è occupato in prima persona di presidiare l'autocisterna a Natale e all'Epifania.