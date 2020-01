Monterosso e Levanto con il Cai di Valenza

VALENZA - Domenica 12 gennaio escursione del Cai di Valenza a Monterosso e Levanto (dislivello 400 metri, difficoltà E., tempo di percorrenza 5 ore). Ritrovo alle 6.45 al Cai (Palaguerci Valenza), da Casale (Casello 6.30), da Alessandria (Borsalino 7.15). Ritorno in serata.

Itinerario: dopo aver lasciato il pullman nel parcheggio sopra il paese di Monterosso, si percorre la strada in discesa che, in 15 minuti, porta sul lungomare da dove inizia il percorso. Si segue la direzione ovest (verso Punta Mesco) dove la costa è sorvegliata da una grande statua in cemento che ci sorprende per le dimensioni (alta 14 metri e di 1700 quintali di peso) e per il fatto che sembra uscire dagli scogli: si tratta del Gigante, una rappresentazione di Nettuno, rovinata dai bombardamenti della seconda Guerra. Nei pressi si trova anche l'inizio dell'itinerario (cartelli per Levanto): una ripida scalinata che porta ad incrociare una strada asfaltata. Oltrepassato l'ingresso di un hotel, finalmente il percorso si trasforma in sentiero. Su questo si sale con pendenza sostenuta nella macchia mediterranea accumulando in breve quasi tutto il dislivello in salita. Più in alto il panorama si apre su tutta la costa delle Cinque Terre mentre il sentiero inizia a traversare per raggiungere in pochi minuti il bivio con la chiesa di Sant'Antonio del Mesco. Con una breve deviazione ci si reca ai ruderi su uno splendido belvedere; furono i monaci agostiniani a fondare l'eremo, pare nel XIII secolo, e da ultimo, nel secolo scorso, la Marina Militare fece costruire qui un Semaforo (faro segnaletico) oggi abbandonato. Ripreso il sentiero principale si piega a sinistra rimontando in breve al punto più alto della nostra traversata (m 320 circa), panoramico ma spoglio. Si lascia a destra il sentiero che sale in cresta alle Selle per imboccare invece la direzione per Levanto dando inizio alla lunga diagonale che riporterà in paese. Il sentiero successivamente passa accanto ad una prima abitazione rovinata (Case Lovara) e poco dopo ad una seconda (Casa della Meridiana). Con percorso piacevole e vario si arriva in vista della costa di Levanto traversando i coltivi mescolati alle euforbie e alle ginestre. Si giunge così all’hotel Giada del Mesco dove ci si ricollega alla strada asfaltata. La si segue a sinistra per abbandonarla quasi subito in favore del segnavia che scende lungo uno stretto viottolo gradinato. Si sfiora un B&B che ha impreziosito il muretto di cinta con mosaici di mostri e serpenti e un'ultima scalinata tra le case porta sul lungomare di Levanto.

Informazioni e prenotazioni: Cai Sezione di Valenza “Davide e Luigi Guerci” Giardini Aldo Moro Tel. 0131 945633; Cell. 340 9882624 - 338 5315376; martedì – giovedì - venerdì – 21 / 23

Iscrizione entro le ore 22.30 del giovedì precedente l’escursione. e-mail cai@valenza.it