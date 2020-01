Assegnati i lingotti d'oro, cala il sipario sul Natale di Valenza

VALENZA - Si è tenuta come da programma il giorno dell'Epifania al Centro Comunale di Cultura di Valenza l'estrazione della lotteria abbinata al palinsesto di appuntamenti "Valenza's Gold Christmas", curato da Pro Loco, L'Oro dal Po al Monferrato e Comune.

Durante il periodo delle feste sono stati oltre 8000 i biglietti venduti negli esercizi commerciali della città; le vendite sono state sospinte dai ricchi premi in palio: ben 10 tra lingotti e monete d'oro.

Ecco l'elenco completo dei biglietti vincenti:



1° premio - Lingotto d'oro da 50 grammi - biglietto 05905 venduto da Pablo's Studio

2° premio - Lingotto d'oro da 31.10 grammi - biglietto 01067 venduto da Medicart

3° premio - Lingotto d'oro da 20 grammi - biglietto 07811 venduto da All In Cafè

4° premio - Lingotto d'oro da 10 grammi - biglietto 01518 venduto da Chiara Ferraris

5° premio - Lingotto d'oro da 5 grammi - biglietto 03723 venduto da Oro dal Po al Monferrato

6° premio - moneta d'oro da 2 grammi - biglietto 02728 venduto da La Nuova Ducale

7° premio - moneta d'oro da 2 grammi - biglietto 03651 venduto da Longo Srl

8° premio - moneta d'oro da 2 grammi - biglietto 02125 venduto da Cna

9° premio - moneta d'oro da 2 grammi - biglietto 02271 venduto da Marsigliese Costruzioni

10° premio - moneta d'oro da 2 grammi - biglietto 04616 venduto da Immobiliare Stanchi

Chi si trovasse tra le mani un biglietto vincente e non sapesse come riscuotere la sua vincita potrà farlo alla Pro Loco di Valenza entro il 5 febbraio previo contatto via mail a prolocovalenza@libero.it