Predosa, tre punti pesanti. Europa cala il poker

ALESSANDRIA - Nel girone alessandrino vittoria convincente del Predosa che in casa batte 3-1 l’Aurora Pontecurone con i gol di Stati, Salhi e Graffeo; il Villaromagnano asfalta 8-1 il Lobbi (doppietta per Felisari e Gemme, reti di Gianelli, Damiano, Pegorari e Shaini). Il San Giuliano Vecchio vince in casa 3-2 contro la Valmilana (gol di Serio e Taglietti per gli ospiti); 1-1 tra Tiger Novi e Vignolese. Rinviate per neve Garbagna - Lerma e Stazzano - Boys Calcio.

Nel girone astigiano successo 3-2 del Bergamasco sul Mirabello con i gol di Manfrinati, Tosto e Quarati, per il Mirabello Erradi e Alessandri; 5-2 dell’Europa Bevingros sul Castelletto (doppietta di Benzaga, reti di Sonko, Bammou e Oukhssas). 0-0 tra Bistagno Valle Bormida e Annonese; non si è giocata Sporting 2015 - Athletic Asti, gli ospiti non si sono presentati al campo e gli alessandrini attendono il 3-0 a tavolino).

