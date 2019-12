Torna in funzione il semaforo di Villabella

VILLABELLA - Nuovamente in funzione (da ieri, giovedì 12 dicembre), il semaforo situato alle porte di Villabella (Valenza), all'incrocio tra le Strade Provinciali 63 e 59. Dopo esser stata disattivata per alcune settimane in estate ed essere tornata a funzionare a inizio agosto, la segnaletica luminosa dell'incrocio era "in arancione lampeggiante" da qualche settimana, come ci avevano segnalato i nostri lettori di Fosseto (San Salvatore). Ieri però tutto è tornato a funzionare regolarmente dopo un intervento di riparazione: «Si era danneggiata una scheda» hanno spiegato dalla Provincia.