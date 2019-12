Asca, solo un pari: Acqui aggancia e sale sul podio

ALESSANDRIA - Finisce 1-1 il derby del “Cattaneo” fra Asca e Gaviese: nella ripresa gli ospiti rimangono in dieci per l’espulsione di Myrta ma riescono a passare in vantaggio per primi con Di Gennaro; nel giro di pochi minuti però l’Asca può approfittare di un calcio di rigore che lo specialista Mirone trasforma e nonostante l’espulsione nel finale del portiere ospite Benabid il risultato non cambia più. Arriva così l’aggancio a quota 24 punti dell’Acqui che grazie ad un’autorete di Boschiero stende la Santostefanese e sale sul podio; vittoria importante anche per l’Arquatese con il Barcanova: Farina porta avanti i suoi con gli avversari in dieci, ma ad inizio ripresa con un rigore di Lombardo i torinesi trovano il pari e ci vogliono le reti di Tavella e Vera per certificare un dominio in campo già evidente. Va male all’Ovadese Silvanese, travolta 3-0 a Chieri dal San Giacomo a segno con Barbera, Veglia su punizione e Perrone su rigore, mentre nel posticipo la Valenzana Mado interrompe la serie senza vittorie espugnando il campo del Pozzomaina per 2-1.

ACQUI – SANTOSTEFANESE 1-0

ARQUATESE – BARCANOVA 3-1

ASCA – GAVIESE 1-1

CIT TURIN – PRO VILLAFRANCA 0-3

MIRAFIORI – LUCENTO 0-2

SAN GIACOMO CHIERI – OVADESE SILVANESE 3-0

TROFARELLO – CARRARA 90 3-2

POZZOMAINA – VALENZANA MADO 1-2

ACQUI: Rovera, Cerrone, Costa, Rondinelli, Gilardi, Morabito, Massaro, Genocchio, Rignanese, Ivaldi, Bollino. A disp. Bodrito, Minelli, Capizzi, Manno, De Bernardi, Cavallotti, Zunino, Biorcio, Innocenti. All. Merlo

ARQUATESE: G. Torre, Trapasso, Bianchi, Kolaj, Giordano, Tavella, Scolafurru, Maldonado, S. Torre, Farina, Vera Angulo. A disp. U. Acerbo, Guido, Motto, Daga, T. Firpo, L. Firpo, G. Acerbo, Zoppellaro, Repetto. All. Vennarucci

ASCA: Figini, Ottria, Mirone, Deambrosis, Cirio, Borromeo, Monaco, Ravera, Giannicola, Rota, E. El Amraoui. A disp. Berengan, Ulderici, Goretta, Rossi, Fiorini. All. Usai

GAVIESE: Benabid, Mazzon, Tosonotti, Taverna, Chiarlo, Pellegrino, La Neve, Amello, Myrta, Di Gennaro, Bosic. A disp. Pulcino, Guido, Milanese, Fossati, Kolaj, Costa Pisani, Ba, Catale, Maroni. All. Guaraldo

OVADESE SILVANESE: Gallo, Roncati, Bernardi, Sala, Pastorino, Porrata, Dentici, Anania, Cimino, Rosset, Oddone. A disp. R. Cipollina, Donà, Panariello, A. Cipollina, Zerouali, Cartosio, Barbato, Cazzullo, Lovisolo. All. Pastorino

VALENZANA MADO: Capra, Battista, Meda, Lenti, Dinica, Casalone, D. Bennardo, Gigante, Boscaro, Conti, Fassina. A disp. Specchia, F. Bennardo, Negri, Tagnesi, Mazzucco, Balzano, Lorusso, Onomoni, Savino. All. Nobili