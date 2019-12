Dentro la redazione: alcune anticipazioni

Il primo piano di domani sarà dedicato a una delle tante realtà vittime dell'alluvione: la trattoria La Candela chiuderà definitivamente, ma grazie al supporto degli amici una raccolta fondi potrà aiutare i propretari. Cronaca: ancora da chiarire la morte di Rosanna Parodi che perse la vita durante l'alluvione a Sezzadio, domani sul giornale il racconto degli ultimi istanti di vita della donna.

Alessandria: l'associazione Idea ha effettuato un'indagine sull'accessibilità dei disabili nei negozi del centro e i risultati non sono confortanti, i dettagli sul giornale di domani. Gli appuntamenti per il weekend sono tanti: dall'allestimento del presepe al quartiere Cristo allo spettacolo di Christian De Sica all'Alessandrino, dove si racconterà come uomo e artista.

Questo e molto altro su Il Piccolo di venerdì 6 dicembre.