Buon Natale signor Scrooge al Sociale

VALENZA - L'atmosfera di Natale arriva al Teatro Sociale di Valenza. Sabato 7 dicembre (ore 16.30) Luca Zilovich, giovane talento del teatro locale, porta in scena il tradizionale “Il Canto di Natale” di Charles Dickens, riveduto e reinterpretato con il titolo di “Buon Natale, signor Scrooge!”. Zilovich, che del testo è autore e regista, sarà in scena insieme a Camilla Risso e Michele Puleio, per un progetto prodotto dal Teatro Della Juta di Arquata Scrivia.

Lo spettacolo è l'ultimo appuntamento teatrale del 2019 del calendario del “SabatoPomeriggioTeatro&CinemainFamiglia”, proposta per il pubblico più giovane dalla direzione artistica di Roberto Tarasco e dalla Cmc di Sanremo.

Biglietto di ingresso 5 euro (a partire dal quarto componente della stessa famiglia 3€). Merenda offerta prima dello spettacolo (a partire dalle 15.30).