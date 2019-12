Parcheggio maldestro a Valenza

VALENZA - Parcheggio maldestro, magari frutto di una distrazione questa mattina all'Esselunga di Valenza. Un'utilitaria in manovra ha imboccato la scalinata su viale della Repubblica terminando la sua marcia alla fine dei gradini, per fortuna senza conseguenze per le persone e per la donna anziana alla guida. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale.

Pare che la guidatrice abbia imboccato la scalinata convinta che fosse l'uscita dal parcheggio del centro commerciale.