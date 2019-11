La famiglia Addams al Sociale

VALENZA - La dark family più strana ed esilarante del piccolo e del grande schermo in una nuova veste cinematografica. “La famiglia Addams” torna in versione 2019, animata in stop motion, e sarà al CineTeatro Sociale di Valenza sabato 30 novembre (proiezioni alle ore 15.30 e 17.30). La pellicola propone una avventura moderna dei personaggi creati da Charles Addams nel 1938 e protagonista di una serie di vignette che dagli anni Sessanta hanno ispirato serie televisive, cartoni animati, lungometraggi.

Biglietti: posto unico 5 euro. Dal quarto componente della stessa famiglia: 3 euro