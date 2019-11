Centro cottura, annullato lo sciopero di domani

ALESSANDRIA - Annullato lo sciopero previsto per domani al centro cottura Artana Alimentare e, dunque, pasti senza problemi nelle scuole cittadine (anche se il Gruppo aveva annunciato che di intoppi, comunque, non ce ne sarebbero stati.

"Ci è pervenuta nei giorni scorsi una richiesta urgente di incontro da parte delle aziende operanti nell'appalto delle mense scolastiche dei comuni di Alessandria e Valenza - spiegano Maura Settimo della Uiltucs e Stefano Isgrò della Filcams Cgil - Le aziende hanno espresso la volontà effettiva di affrontare e risolvere alcune delle questioni oggetto della dichiarazione di sciopero. Come Filcams Cgil e Uiltucs abbiamo perciò tenuto conto della posizione di avvicinamento delle parti e dell’accoglimento di parte delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori".

Cosa è cambiato? "In particolar modo - aggiungono i sindacalisti - ci è doveroso sottolineare la proposta di reintegro dei lavatori licenziati/allontanati dall’appalto, l’attivazione di un tavolo sulla sicurezza sul Lavoro e il rispetto delle scadenze per il pagamento degli stipendi. Tali punti fanno parte di un accordo firmato in data odierna. Precisiamo infine che ci sarà un nuovo incontro in data 16 dicembre al centro cottura di Artana Alimentare per approfondire le questioni emerse e non ancora approfondite. Sicuramente un nodo cruciale sarà quello relativo all’organizzazione del lavoro, la questione ancora non risolta sulla promiscuità dei lavoratori e sull’utilizzo del contratto di rete".

Non solo: le organizzazioni sindacali hanno chiesto, per doverosa completezza, la presenza al tavolo di trattativa anche dell’Azienda Working Coop che si occupa del trasporto dei pasti nei plessi scolastici dei comuni di Valenza e Alessandria. "Pertanto - concludono - si è provveduto ad inviare alle aziende e alla Prefettura di Alessandria la sospensione dello sciopero previsto per il giorno 29 novembre. Il servizio sarà quindi regolare e garantito".