Maltempo: Bormida, allerta rossa. Ponte chiuso alle 14.30

ALESSANDRIA - Allerta rossa maltempo su tutto il territorio provinciale. Fiumi in crescita e monitorati. In tempo reale tutti gli aggiornamenti.

ORE 15.27 - Arpa, precipitazioni delle ultime 12 ore: Ponzone (Al) 150 mm, Capanne Marcarolo (Al) 132 mm, Sambughetto (Vb) 110 mm, Lavagnina (Al) 109 mm, Varallo (Vc) 95 mm, Sabbia (Vc) 85 mm, Sparone (To) 85 mm, Oropa (Bi) 84 mm.

ORE 15.25 - Il Bormida adesso, alla centrale idroelettrica.

ORE 15.19 - Il Rio Loreto a San Michele.

ORE 15.14 - La situazione del fiume Orba a Ovada: Pioggia intensa, ponte di San Paolo monitorato dalla Polizia locale. Consigliata prudenza, visto che il primo tratto è completamente allagato.

ORE 15.02 - La Polizia municipale presidia la chiusura del ponte Bormida, ad Alessandria.

ORE 15.01 - Castellazzo, all'ingresso del paese da via Pietra Grossa.

ORE 14.59 - Pecetto: ordinanza del sindaco, chiusa strada Molina.

ORE 14.58 - A Viguzzolo bivio per Garbagna allagato e Bedolle ancora esondato: la circolazione sulla statale da e verso Tortona è ridotta ad una corsia.

ORE 14.54 - La situazione a Spinetta Marengo e Litta, dove il Lovassina è esondato fin da questa mattina.

ORE 14.47 - Strada chiusa tra Quattordio e Masio.

ORE 14.44 - Ponte sul Bormida tra Strevi e Rivalta Bormida chiuso sulla Sp 195.

ORE 14.37 - Altri due alberi da abbattere in corso Marenco, a Novi Ligure.

ORE 14.25 - L'Orba a Basaluzzo ha superato il livello di pericolo (2,9 metri).

ORE 14.23 - Un video da Montaldeo.

ORE 14.16 - Sono ancora in corso le operazioni di chiusura del ponte sul Bormida, ad Alessandria. Al momento si transita ancora, ma alle 14.30 dovrebbe arrivare lo stop definitivo.

ORE 14.07 - L'Orba a Casal Cermelli ha superato il livello di pericolo.

ORE 14.05 - Il Bormida visto dal ponte e dalla centrale idroelettrica.

ORE 13.59 - La situazione dell'Orba, a Ovada e nelle zone circostanti.

ORE 13.49 - Disposta la chiusura della Sp 247 tra Quattordio e Masio per allagamento della sede stradale; chiuse anche la Sp 61 tra Mirabello e Villabella per esondazione e la Sp 205 tratto Morbello-Visone.

ORE 13.37 - Parla il direttore di Arpa, Alberto Maffiotti.

ORE 13.31 - Il nostro inviato alla sede della Protezione civile di San Michele.

ORE 13.26 - La videointervista al sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e all'assessore Paolo Borasio.

ORE 13.19 - Dalle ore 14 sarà possibile transitare tra i caselli di Alessandria ovest e est gratuitamente.

ORE 13.16 - Nuovo bollettino Arpa Piemonte: nelle prossime ore sono attese ancora precipitazioni intense e diffuse su tutta la regione e una marcata intensificazione della ventilazione: lo scirocco proveniente dall’alto Tirreno alimenterà piogge molto forti che persisteranno per tutta la giornata sull’Astigiano, l’Alessandrino e il Cuneese orientale. Nel corso del pomeriggio una lieve rotazione della ventilazione più da sudest causerà un’attenuazione delle piogge sullo Scrivia. Sull’Appennino le precipitazioni saranno unicamente a carattere piovoso.

Le forti precipitazioni stanno determinando un generalizzato innalzamento dei livelli idrometrici di tutti i corsi d’acqua del reticolo idrografico principale e secondario, con superamenti delle soglie di guardia per i torrenti Bormida e Scrivia.

Nelle prossime ore si prevedono incrementi significativi e repentini dei livelli idrometrici sui corsi d’acqua appenninici, con il superamento della soglia di pericolo per Bormida, Orba e alto Tanaro.

ORE 13.13 - Montecastello: dalla rocca importanti scivolamenti, ma contenuti dalle barriere. Strada per Fiordi allagata. Nel primo pomeriggio verranno chiuse le strade per il Ritrovo nel bosco.

ORE 13.05 - Orba in crescita nell'Ovadese. La situazione.

ORE 13.02 - Allagamenti sulla strada verso il passaggio a livello di via Casalcermelli, in uscita da Alessandria.

ORE 13.01 - E' in corso in prefettura un summit alla presenza del sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, dell'assessore all'Ambiente Paolo Borasio, di Arpa, Vigili del Fuoco e Aipo per monitorare l'evolversi della situazione.

ORE 12.56 - Linea ferroviaria Acqui - Alessandria interrotta.

ORE 12.44 - Allerta rossa sul territorio alessandrino. Al momento, l'altezza del fiume Bormida è a 7,20 metri: alle 13.45 il Comune chiudere il ponte in direzione Spinetta, mentre Aipo sta chiudendo i fornici sotto la tangenziale, in zona Panorama.

ORE 12.39 - Nuovo bollettino di Arpa Piemonte: allerta rossa per rischio idrogeologico e idraulico sui settori nordoccidentale e meridionale della regione. Condizioni di dissesto idrogeologico con frane ed esondazioni dei corsi d'acqua. In particolare, allerta rossa su Bormida e Orba, arancione su Tanaro, Scrivia e Belbo.

ORE 12.35 - Ad Acqui Terme, Bormida esondato nell'area verde degli archi romani, completamente allagata fino a pochi metri dalla pista ciclabile.

ORE 12.24 - Sp 75 chiusa tra Castelletto Monferrato e Quargnento.

ORE 12.17 - Il Comune di Alessandria sta procedendo alla chiusura di via Genova, a Spinetta Marengo, per allagamenti.

ORE 12.16 - Tracimato il Bormida nelle campagne tra Strevi, Rivalta e Cassine.

ORE 12.15 - Lo Scrivia a Serravalle.

ORE 12.13 - Il Lemme a Gavi.

ORE 12.09 - Ancora allagamenti a Spinetta.

ORE 11.53 - Dario Pittera è il titolare del bar Al Caffè, all'inizio di via Roma, a Novi Ligure. E' stato tra i primi a soccorrere la famiglia che era nell'auto sulla quale si è abbattuto un albero, in corso Marenco.

"Un cliente - racconta Piettera - stava uscendo dal locale quando ha visto la scena. Siamo subito intervenuti, io e il mio collaboratore. Tutti e tre abbiamo spostato i rami per consentire al guidatore di uscire. La moglie e la bambina, che erano sul sedile anteriore, sono state liberate dai vigili del fuoco". Sul posto è accorso anche personale del 118. Madre e figlia sono state portate all'ospedale San Giacomo, ma solo per precauzione. Le loro condizioni di salute sono buone.

ORE 11.42 - Lo Scrivia a Guazzora ha superato il livello di guardia.

Ore 11.29 - Chiusa la Sp 77 tra Felizzano e Fubine per allagamenti. Nell'Acquese, invece, chiuse la Sp 334 da km Acqui Terme a Cartosio, la Sp 456 da Acqui Terme a Ricaldone e la Sp 205 nel Comune di Cassinelle.

ORE 11.28 - La situazione tra Quargnento e Astuti.

ORE 11.25 - Un grosso albero è caduto su un'auto a Novi Ligure: mamma e bimba stanno bene.

ORE 11.18 - La diga di Spigno, che tracima (non è aperta).

ORE 11.09 - Arpa segnala che il fiume Bormida, ad Alessandria, ha superato il livello di guardia fissato a 5,70 metri.

ORE 10.59 - Aggiornamento dalla Regione Piemonte: secondo i dati Arpa, nelle ultime ore si sono registrate intense precipitazioni sulla fascia pedemontana e sul settore appenninico con valori molto forti sull’Alessandrino al confine con la Liguria. Nevicate intorno intorno ai 20-30 cm sull’arco alpino dal Cuneese al Verbano sopra i 1.200 metri.

Le precipitazioni delle ultime ore hanno determinato un incremento dei livelli idrometrici di tutti i corsi d’acqua del reticolo secondario, con interessamento del principale, con raggiungimento della soglia di guardia per i torrenti Erro e Orba, che è esondato a Predosa.

Nelle prossime ore sono attese ancora piogge intense e diffuse su tutta la regione, in particolare sull’Astigiano, sull’Alessandrino e Cuneese orientale. Previsti inoltre un incremento delle precipitazioni anche nel Verbano, nell’alto Novarese, Vercellese e Torinese.

Si attendono aumenti repentini significati dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del settore sud-occidentale, anche con superamenti delle soglie di pericolo. Dal pomeriggio, la persistenza delle piogge determinerà incrementi dei corsi d’acqua anche sul reticolo idrografico del settore nord-occidentale.

Sono state aperte le Sale operative provinciali della Città metropolitana di Torino, di Cuneo, Alessandria, Biella, Asti.

Nell’Alessandrino 18 Comuni hanno attivato il Centro operativo misto (Com): Alessandria, Cerrina, Novi Ligure, Bosio, Acqui Terme, Cassine, Arquata Scrivia, Ovada, Castellazzo Bormida, Casale Monferrato, Frassinetto Po, Ozzano, Castelnuovo Scrivia, Balzola, Valenza, Felizzano, Piovera, Tortona.

ORE 10.56 - Viabilità: nel Comune di Acqui Terme chiusa per frana strada comunale dei Botti in località Preli; riaperta, invece, la Sp 185 tra Ovada e Rocca Grimalda dal km 26.800 al km 28.300.

ORE 10.48 - Sulla Sp 179 da Predosa a Basaluzzo chiusura del ponte sul torrente Orba.

ORE 10.19 - Livello dell'Orba in crescita negli ultimi minuti e misurato a 3.80 metri nell'area accanto a via lung'Orba in prossimità dell'impresa Vezzani e del ponte per il Borgo e la provinciale 185 Ovada - Rocca. Interrotta la strada che da Regione Carlovini porta verso la frazione di Grillano per una frana che blocca il passaggio.

ORE 9.57 - Nuove foto da Spinetta.

ORE 9.52 - Altre strade chiuse per allagamenti: Sp 246 tra Alessandria e Oviglio dal km 2 al km 6+200. Riaperta dopo una breve chiusura dal km 26.800 al km 28.300la Sp 185 tra Ovada e Rocca Grimalda. Chiusa anche la Sp 192 tra Sezzadio e Mantovana.

ORE 9.46 - Il Bormida ora è a un'altezza di 5,20 metri: il primo livello di allarme è fissato a 5,50, il secondo a 7. Con questo ritmo il fiume potrebbe arrivare al secondo livello di allarme nel pomeriggio. Il sindaco ha firmato l'evacuazione delle zone golenali fino a emergenza conclusa. Nuova riunione a mezzogiorno.

ORE 9.34 - Lovassina a Spinetta: piazza delle Scuole.

ORE 9.31 - Il Comune di Alessandria ha disposto l'evacuazione dell'area golenale del fiume Bormida.

ORE 9.21 - L'Orba sta salendo e aumenterà i suoi livelli, pur essendo al momento sotto la soglia e di conseguenza anche il Tanaro e il Bormida potrebbero crescere. Ci sono quantitativi importanti di acqua: 5-10 mm all'ora sull'Appennino e questo è previsto per gran parte dell'evento, mentre in pianura ne scende circa la metà.

La temperatura è alta e in montagna il rischio è lo scioglimento della neve: un fattore da valutare per le prossime ore e che viene costantemente monitorato sull'intero sistema idraulico piemontese.

ORE 9.14 - L'Orba a Basaluzzo e l'Erro a Cartosio hanno raggiunto i livelli di guardia.

ORE 9.06 - Problemi alla viabilità in provincia: chiuse per allagamenti la Sp 98 tra Pontecurone e Viguzzolo, la Strada delle Fontane a Rocca Grimalda, la Sp 30 tra Cassine e Strevi e la Sp 207 da Molare fino alle frazioni di San Luca e Olbicella. Anche il calcio si ferma: a livello regionale, dall'Eccellenza alla Terza categoria, rinviati tutti i campionati.

Notte di pioggia in tutta la provincia. La Polizia Municipale segnala la chiusura di via Frugarolo a Litta Parodi per l’esondazione del rio Lovassina, che anche a Spinetta desta già preoccupazione.

A Castellazzo, invece, chiusa strada Trinità da Lungi che collega a Fontanasse.