ALESSANDRIA - Ore 23.35 - Ore decisive al

Comandi dei Carabinieri. È in corso un interrogatorio con una persona, per la cui difesa è stato chiamato l’avvocato Laura Mazzolini. Per tutto il giorno sono susseguiti confronti e approfondimenti al Comando.

Ore 23.13 - Al Comando dei Carabinieri di Alessandria è arrivato un avvocato per assistere all’interrogatorio.

Ore 22.58 - Luci accese al Comando provinciale dei Carabinieri. Un’ora fa una macchina dei militi si è recata a Quargnento. Sono ore decisive per le indagini della tragedia di Quargnento.

Svolta nelle indagini sulla tragedia di Quargnento in cui hanno perso la vita tre vigili del fuoco.

Una persona sarebbe sotto interrogatorio al Comando dei carabinieri insieme ad altri testimoni.

Seguono aggiornamenti.