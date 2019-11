Valenza piange Marco Triches, uno dei Vigili del Fuoco morti a Quargnento

VALENZA - Abitava da qualche tempo a Valenza l'alessandrino Marco Triches, 38 anni, uno dei tre Vigili del Fuoco morti nella tragica notte di Quargnento. A portare il pompiere nella città orafa era stato l'amore per la moglie valenzana Clarissa, che gli ha dato il piccolo figlio Francesco, di tre anni.

Il sindaco Gianluca Barbero ha affidato a Facebook un messaggio di cordoglio: «Scusate se non comincio con il solito buongiorno perchè oggi non può essere un buon giorno. E' andato incontro al suo destino, con il senso del dovere che contraddistingue chi opera silenziosamente per il nostro benessere, un valenzano, uno dei nostri ragazzi, uno dei tanti che sposano la nostra comunità per lavoro o per amore o per scelte che li portano ad esser qui con noi e molto spesso la parte migliore di noi. Non ci sono parole di fronte a quanto avvenuto, non esistano balsami per certe ferite e certi dolori, ma sono certo, interpretando il pensiero di tutti voi, che sapremo oggi, domani e sempre essere presenti e vicini a coloro che più forte quel dolore stanno vivendo. L'impegno sia per tutti noi di portare Marco nel cuore e di avere due persone care in più a cui badare Clarissa e Francesco».