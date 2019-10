Dolcetto o scherzetto, partenza dalla Madonnina

RIVARONE - Come ogni anno Arca e Soms con il patronato del Comune hanno organizzato per giovedì 31 ottobre la festa di Halloween a Rivarone. Si parte dalla Madonnina alle 18.45 per il giro "dolcetto scherzetto" lungo le vie del paese.

A fine percorso tutti in Soms per gustare la "pasta al sangue di Dracula". Al termine della cena giochi e animazione.