Capriatese e Pastorfrigor inarrestabili

ALESSANDRIA - Nel girone I la Fortitudo Occimiano s'inceppa in casa contro un coriace PSG e pareggia 2-2 con i gol di Amin e Misbah; successo invece per la Pastorfrigor Frassineto che con la Buttiglierese vince 4-0 grazie alle reti siglate Vetri, Camara e dai due fratelli Martinengo, chiudono il Quargnento che cede 1-0 sul campo della Marentinese e la Don Bosco Alessandria che batte 3-1 in casa la Nuova Astigiana con le reti di Nicolosi, Pirrone e Cirillo.

Nel girone L, lo scontro ai piani alti tra Capriatese e Boschese termina 2-0 per i padroni di casa con i sigilli di Panariello su rigore e Giannichedda; il Cassine supera in casa 2-1 il Deportivo Acqui (rete di Savio e Barbasso) e il Mornese cede 2-0 in trasferta sul campo della Castelnovese Castelnuovo grazie ai gol firmati Ottonelli e Ranzato. Chiudono Frugarolese - Libarna che termina con il risultato di 2-1 a favore dei padroni di casa che ribaltano con Llojku e Ruffato la rete iniziale di Lemma e Pro Molare - Viguzzolese, 0-0 il finale.

Rinviate già in settimana per campo impraticabile: Casalnoceto - Sale e Cassano - G3 Real Novi.

