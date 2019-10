Rinviata Gaviese-Acqui, l'Ovadese affronta la capolista

OVADA - Poteva essere più semplice l'esordio di Magrì come 'traghettatore' sulla panchina dell'Ovadese Silvanese: il tecnico della Juniores dovrà infatti affrontare al "Geirino" la capolista Lucento che dopo essere stata rimontata in casa dalla Valenzana Mado non intende lasciare altri punti per strada: le dimissioni di Benzi potrebbero essere la scossa che serviva agli arancioneri per ripartire, ma l'impegno appare proibitivo nonostante l'aggiunta nella rosa di Pastorino che ha risolto i suoi problemi di tesseramento. Da martedì poi la guida tecnica della squadra sarà nelle mani di Pierluigi Lepore, già tecnico della Novese alcune stagioni fa in serie D, che seguirà la gara dagli spalti.

Non si giocherà invece l'unico derby di giornata: il "Pedemonte" è stato reso agibile grazie agli sforzi dei ragazzi della Juniores della Gaviese ma le condizioni del paese e delle strade per raggiungere lo stadio hanno convinto la dirigenza biancogranata a chiedere il rinvio della gara con l'Acqui così come quello della partita della Juniores Regionale del sabato pomeriggio: il recupero potrebbe disputarsi mercoledì 6 novembre.

Partite apparentemente abbordabili quelle della Valenzana Mado, che dovrebbe avere recuperato in piena forma Boscaro ed ospita il Mirafiori, e dell'Asca che va a fare visita ad una Santostefanese partita con ben altri obiettivi ma per il momento a pari punti con i gialloblu di Usai. Chiude l'elenco l'Arquatese che oltre alla gara in trasferta a Trofarello di domani che è un vero e proprio spareggio per la zona playoff dovrà affrontare fra una decina giorni proprio la Santostefanese al "Garrone" nell'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione: il ritorno è previsto nel cuneese il 20 novembre.