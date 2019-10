Le raccomandazioni del Comune per domani

VALENZA - In merito all'odierno bollettino di Arpa sulle condizioni meteorologiche di domani (allerta gialla), il Comune di Valenza ha emesso in serata una nota con alcune raccomandazioni:

«Si raccomanda prudenza e attenzione per eventuali esondazioni di fossi, rii e fiumi, in particolare ai movimenti franosi nelle aree collinari. I fenomeni di frana sono possibili in zone con frane attive, ma non sono trascurabili le zone ove sono presenti frane latenti che potrebbero essere riattivate a causa della persistenza delle piogge attualmente in atto. Il Comune sta monitorando costantemente la situazione per intervenire in caso di peggioramento delle condizioni e la Prefettura di Alessandria informa che sono stati potenziati i presidi alle stazioni dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco.

Si raccomanda la popolazione ad evitare di mettersi in viaggio in tali zone se non per impellente necessità a partire dalle prime ore di questa notte».