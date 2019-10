Bolle giganti al 'Sociale' sabato pomeriggio

VALENZA - Riparte anche nella stagione 2019-2020 al Teatro Sociale di Valenza “Sabato Pomeriggio Teatro&Cinema in Famiglia”, la doppia proposta dedicata ai più piccoli: ogni sabato pomeriggio - a partire dal 19 ottobre e fino al 22 febbraio - 15 appuntamenti di cinema e teatro sono proposti a tutte le famiglie per intrattenere e divertire, alternando film noti di recente uscita e spettacoli dal vivo selezionati tra le realtà più interessanti del panorama italiano per l’infanzia.

Il primo rendez-vous sarà, sabato 19 ottobre (ore 16.30), con Michele Cafaggi, artista strabiliante delle bolle giganti, che torna a Valenza dopo lo strepitoso sold out nella scorsa stagione. Cafaggi, stavolta, è il protagonista, nonché l'autore, di “Ouverture des Saponettes”, un concerto per bolle di sapone, con la regia di Davide Fossati e la produzione Studio TA-DAA!.

Biglietti: posto unico 5 euro. Dal quarto componente della stessa famiglia: 3 euro. Successivo spettacolo per la famiglia sarà sabato 2 novembre, stavolta con il cinema e la proiezione pomeridiana del film Disney “I re Leone” (doppia proiezione ore 15.30 e 17.30).

Info&Contatti: Teatro Sociale Valenza, corso Garibaldi 58, 15048 Valenza (AL) - biglietteria@valenzateatro.it – tel. 0131 920154 - 324 0838829