Si è costituito il camionista della tragedia sulla Casale Valenza

POMARO - Si è costituito questa mattina alla Polizia, presentandosi insieme al suo avvocato, il camionista ricercato dalla Polizia Stradale dall'alba di ieri in seguito al sinistro che ha provocato la morte - avvenuta in ospedale ad Alessandria nel tardo pomeriggio di ieri - di un venticinquenne richiedente asilo nigeriano, urtato mentre era in sella alla sua bicicletta sulla Casale - Valenza all'altezza di Pomaro.

L'uomo, L.R., cinquantaciquenne autotrasportatore astigiano, ha detto alle forze dell'ordine di non essersi accorto dell'impatto, probabilmente un tamponamento, che aveva sbalzato lo sfortunato ragazzo nel campo a bordo strada.

L'uomo è indagato a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso.