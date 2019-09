Tris Fortitudo, Capriatese resta in vetta

ALESSANDRIA - Nella terza giornata di campionato nel girone I di Seconda Categoria la Fortitudo Occimiano vince 3-0 in casa contro l'Andezeno grazie ai gol firmati da Misbah, Hamad e Marco Badarello; i granata del Quargnento in trasferta a Moncalieri crollano 4-1 (per gli alessandrini rete di Maiorana). La Don Bosco Alessandria ospita nel posticipo delle 17.30 il Casalcermelli. Turno di riposo invece per la Pastorfrigor Frassineto.

Nel girone L Casalnoceto - Cassano termina con il punteggio di 2-0 a favore della formazione ospite con la doppietta di Lepori; la Capriatese supera 1-0 il Cassine grazie al rigore realizzato da Panariello alla fine del primo tempo, la G3 Real Novi batte 1-0 la Castelnovese Castelnuovo con il gol di Bonanno. Libarna - Sale si chiude 2-1 a favore dei serravallesi con le marcature di Polima e Occhipinti mentre la Viguzzolese cede 1-0 in casa del Mornese (a segno Gabriele Mazzarello a dieci minuti dalla fine).

Nel derby di giornata tra Frugarolese e Boschese vincono 2-0 gli ospiti grazie ai sigilli di Santoro e Busatto; chiude il Deportivo Acqui che piega 2-1 la Pro Molare con i gol di Merlo e Aime (per i padroni di casa a segno Gioia).