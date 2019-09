Sonia, sogni mondiali. Da Alessandria a Shanghai

Non si è fermata mai, una estate di allenamenti, in palestra, sul ring, di corsa, per essere pronta per la chiamata. Che è arrivata: Sonia D'Agostino vestirà l'azzurro ai Mondiali di sanda a Shanghai, "che in Cina sono un avvenimento ancora più importante di una finale di Champions per il calcio in Europa", sottolinea papà Gianluca D'Agostino, maestro caposcuola e direttore tecnico dell'Accademia Wushu Sanda Alessandria, la società di Sonia. che seguirà la figlia e sarà a bordo ring.

Partenza il 17 ottobre. Oggi, alla palestra della società, a CentoGrigio, il saluto delle autorità e dei compagni di team: l'assessore comunale allo sport Piervittorio Ciccaglioni, il sindaco di Castelletto Monferrato (dove Sonia vive e la sorella Alessia insegna) Gianluca Colletti, Gilberto Preda e Alberto Sala di CentoGrigio, Eugenio Dragone e Attila Cavanna della Boxe Alessandria, con cui da un anno Sonia si allena, lo staff dell'Avis di Alessandria, che contribuisce alla trasferta.

I combattimenti saranno dal 19 al 23 ottobre, Sonia nella categoria 65kg, contro avversarie molto esperte, "soprattutto l'iraniana, che spero di non trovare subito nel sorteggio".