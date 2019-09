Bunpat, ancora un rinvio

VALENZA - «Non era mai accaduto in tanti anni che un ‘Bunpat’ venisse rinviato per due volte consecutive a causa del maltempo». Franco Stanchi, presidente dell’associazione ‘L’Oro dal Po al Monferrato’ così commenta la decisione presa nella mattinata di sabato 21 di rinviare al 29 settembre l’edizione numero 36 della Fera dal Bunpat, tradizionale appuntamento con le offerte del commercio valenzano di fine estate, anche se a questo punto si potrà dire di inizio autunno. Questa volta i Commercianti hanno guardato alle previsioni meteo che, per domenica, promettono pioggia e temendo un afflusso modesto di pubblico, hanno deciso il rinvio, dopo due assemblee ‘stradali, una nella serata di venerdì ed una sabato mattina. Adesso c’è da attendere la prossima settimana per sapere se farà capolino il Sole o ancora una volta sarà Giove Pluvio a scompaginare le carte.