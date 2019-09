Ufficiali i calendari di Terza Categoria

ALESSANDRIA - Sono stati resi pubblici con poco più di una settimana dall'inizio dei tornei i calendari di Terza Categoria per la prossima stagione; come avevamo già anticipato sul Piccolo di venerdì, le squadre alessandrine sono state divise in due gironi: uno composto esclusivamente da squadre della provincia ed uno con l'aggiunta delle formazioni dalla provincia di Asti.

Nel gruppo alessandrino ci sono Audax Orione, Aurora, Boys Calcio, Garbagna, Gruppo Sportivo Lobbi, Lerma, Pizzeria Muchacha, Polisportiva Sardigliano, Predosa, San Giuliano Vecchio, Stazzano, Tiger Novi, Valmilana, Vignolese A.Q. e Villaromagnano. In quello misto alle alessandrine Bergamasco, Bistagno Valle Bormida, Castelletto Monferrato, Europa Bevingros Eleven, Ozzano Ronzonese, Mirabello e Sporting 2015 si aggiungono Annonese, Athletic Asti, Castelnuovo, Montiglio, Mombercelli, Monferrato Calcio a 5, Sca Asti e Sport Italy.



Delusione fra le partecipanti per la scelta di comporre due gironi da quindici squadre perché il numero dispari costringerà tutte le formazioni ad un turno di riposo.

Qui sotto i link ai calendari dei due gironi:

Terza Categoria Alessandria

Terza Categoria Asti