Due pareggi ed un solo verdetto

POZZOLO FORMIGARO - Il 2-2 sancisce l'eliminazione della Pozzolese dalla Coppa Piemonte - verdetto reso già quasi definitivo dallo 0-4 di dieci giorni fa a Novi Ligure - e lascia tutto aperto per la qualificazione nell'incontro di chiusura del triangolare il 3 ottobre in casa del San Giuliano Nuovo.

I biancoazzurri lasciano a riposo sei probabili titolari, Sterpi deve fare a meno di Pasino, ma l'incontro è subito frizzante, a passare in vantaggio per primi sono gli ospiti con un gol di Padovan bravo a finalizzare un'azione collettiva; la risposta della Pozzolese non si fa attendere, pareggio con una grande azione personale di Oliveri bravo a vincere un rimpallo e preciso nella conclusione sotto la traversa. Prima dell'intervallo arriva però un gran tiro da fuori area di Lugano che riporta avanti ll alessandrini; nella ripresa dopo la tradizionale girandola di cambi ci pensa Meta a segnare il 2-2 e poi sale sugli scudi Brites che chiude lo specchio della porta due volte a Padovan - la seconda in probabile fuorigioco - ed una a Rizzo ma non basta: al fischio finale la Pozzolese è eliminata e la Novese avrà due risultati su tre per passare il turno.

Calcoli più complicati nel triangolare con Monferrato - Stay O'Party finita a reti bianche: il terzo incontro del girone fra la Junior Pontestura ed i gialloblu deciderà la qualificata ,ma fare pronostici ora come ora è quasi impossibile; a parte l'ovvia qualificazione del vincitore e della Junior con un pareggio con reti, in caso di 0-0 si ricorrerà al sorteggio.